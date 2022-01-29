وزير الإعلام الباكستانى: إجراءات صارمة من الدولة ضد منفذى هجمات بلوشستان

جدة - نرمين السيد - وقال تشودرى - فى تصريحات لصحيفة "دون" الباكستانية - "هناك رسالة واضحة لكل من تآمر ضد البلاد، وهى أن باكستان ستظل باقية إلى نهاية الزمان، وأن أى شخص يرغب فى عكس ذلك ينبغى أن يتخلى عن خيالاته".

وأعرب عن تعازيه لذوى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى شهده إقليم بلوشستان، والذى أسفر عن مقتل 10 جنود بنقطة تفتيش أمنية تابعة للقوات المسلحة بإقليم بلوشستان يوم الأربعاء الماضى، كما شهد الإقليم نفسه بعد ذلك بيومين انفجارين متزامنين أسفرا عن مقتل 3 جنود بالجيش الباكستانى.