الأردن يدين الهجوم الإرهابى على قوات أمنية جنوب غرب باكستان

جدة - نرمين السيد - وأكد الناطق الرسمى باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول -وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأردن (بترا)- تضامن الأردن مع باكستان، مُعربا عن تعازيه للحكومة والشعب الشقيق ولذوى الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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