عاصفة قوية تضرب الساحل الشرقى للولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - مع التحذير من العاصفة الثلجية، تحملت مدن مثل نيويورك وبوسطن صباح السبت العبء الأكبر من العاصفة التى امتد تأثيرها إلى منطقة وَسَط المحيط الأطلسى.

وبلغ التحذير من التجمد حتى أقصى الجنوب مثل فلوريدا حيث أدى انخفاض درجات الحرارة إلى شلل مؤقت للسحالى الكبيرة التى يمكن أن يصل وزنها إلى تسعة كيلوغرامات وتم التحذير من احتمال سقوطها عن الأشجار.

زحفت آلات رش الملح وكاسحات الجليد على طول شوارع نيويورك التى غطتها صباحًا طبقة من الثلج بسماكة 10 سنتيمترات، وحث رئيس بلدية المدينة إريك آدامز السكان على البقاء فى المنزل إذا أمكنهم ذلك.

وأعلن إلغاء حوالى 3500 رحلة طيران السبت للسفر داخل الولايات المتحدة أو منها وإليها، وفقًا لموقع تتبع الرحلات فلايت-أوير FlightAware. كما أعلن عن إلغاء 701 رحلة ليوم الأحد.

بلغ إجمالى الإلغاءات الجمعة أكثر من 1450 رحلة.

وحذرت الأرصاد الجوية من "ظروف عاصفة ثلجية خطيرة" على طول أجزاء من سواحل وسط المحيط الأطلسى ونيو إنغلاند، مع توقع تساقط الثلوج بارتفاع أكثر من قدمين فى المنطقة المحيطة ببوسطن، واحتمال أن تتسبب الرياح القوية فى "انقطاع التيار الكهربائى" فى بعض المناطق.

ونبهت الخدمة إلى انعدام الرؤية التى ستجعل "السفر شبه مستحيل فى بعض الأحيان".

وأعلنت حالة الطوارئ فى ولايتى نيويورك ونيوجيرزى.

من جانبها قالت رئيسة بلدية بوسطن ميشيل وو وهى تعلن حالة الطوارئ بسبب تساقط الثلوج "سيكون الأمر صعبًا جدًا. ستكون هذه عاصفة تاريخية".

وقالت حاكمة نيويورك كاثى هوشول فى بيان "عودوا إلى منازلكم بأمان الليلة وابقوا فيها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتجنبوا السفر غير الضرورى"، مشيرة إلى توقع ثلوج كثيفة فى لونغ آيلاند ونيويورك سيتى ووادى هدسون فالى بشكل خاص.

كما حثت من اضطروا للسفر على ملء خزانات سياراتهم والاحتفاظ بالإمدادات مثل كاشطات الجليد والبطانيات والمياه فى سياراتهم.

وتوقعت الأرصاد الجوية فى المنطقة الشرقية الجمعة أن تشتد العاصفة بسرعة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، وهى ظاهرة جوية يشار إليها أحيانًا باسم "الإعصار القنبلة".

هبت العاصفة الثلجية فى أعقاب عاصفة شتوية مماثلة غطت مساحات شاسعة من شرق أميركا الشمالية، من جورجيا إلى كندا، قبل أسبوعين فقط، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائى عن آلاف المنازل وتعطيل آلاف الرحلات الجوية.