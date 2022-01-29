الكرملين: بوتين لا يخطط أى لقاءات ثنائية فى بكين بسبب قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم القصر الرئاسى الروسى الكرملين دميترى بيسكوف، اليوم السبت أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لا يخطط لعقد أى لقاءات ثنائية مع قادة الدول المشاركة خلال حفلة افتتاحية دورة الألعاب الأولمبية فى بكين المقرر عقدها يوم الرابع من فبراير المقبل، وأن الرئيس الروسى لا يخطط للقاء نظيره الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى أيضا خلال زيارته لبكين بسبب قيود فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19.





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