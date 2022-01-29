مديرية الأمن العام تعلن حالة الطرق في الاردن

دوت الخليج :- أعلنت مديرية الأمن العام حالة الطرق في المملكة حتى الساعة الواحدة صباحا لهذا اليوم الخميس.

ففي إقليم العاصمة، تشهد جميع مناطق عمان تساقطا كثيفا للثلوج وبداية تراكمات في جميع الطرق الرئيسة والفرعية، وهذه الطرق سالكة بحذر شديد ولا ينصح بالمسير عليها.

وفي إقليم الشمال، تشهد محافطة إربد تساقطا كثيفا للثلوج، وجميع الطرق الرئيسة والفرعية سالكة بحذر شديد باستثناء طرق إربد ثغرة عصفور، وثغرة عصفور باتجاه عمان المغلقة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة المفرق ولواء الرمثا، تشهد تساقطا الثلوج والامطار، وجميع الطرق الرئيسة سالكة بحذر شديد. أما في محافظة عجلـون، فتشهد تساقطا كثيفا للثلوج، والطرق الرئيسة سالكة بحذر شديد باستثناء طرق عجلون إربد والعكس، واشتفينا باتجاه عجلون، وصخرة باتجاه ارحابا مغلقة بسب تراكم الثلوج.

وتشهد محافظة جـرش تساقطا للثلوج، وجميع الطرق الرئيسة سالكة بحذر شديد.

وفي إقليم الوسط، تشهد محافظة البلقاء تساقطا كثيفا للثلوج وتراكمات، وهناك عدة مناطق مغلقة بسبب تراكم الثلوج، وهي الطرق الرئيسة والفرعية في منطقة ماحص، وطرق شارع الستين، ومنطقة الدبابنة، وجسر زي الطباعة، وجسر الفحيص، والفحيص الداخلية، ونزول البكالوريا، والعارضة، والكسارات مغلقة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة مأدبا تشهد تساقط ثلوج، وجميع الطرق الرئيسة سالكة بحذر شديد، أما محافظة الزرقاء، فجميع الطرق سالكة بحذر شديد باستثناء طرق بيرين وصروت والكمشة مغلقة بسبب تراكم الثلوج، ومنطقة وادي القمر في لواء الرصيفة مغلقة احترازيا بسب ارتفاع منسوب المياه.

وفي إقليم الجنوب، تشهد محافظة الكرك تساقطا للثلوج، وجميع الطرق الرئيسة سالكة بحذر شديد، أما محافظة الطفيلة، فتشهد تساقطا ثلوج، وجميع الطرق الرئيسة سالكة بحذر شديد باستثناء طريق شريف الجنوب باتجاه بصيره مغلق بسبب تراكم الثلوج، كما يشهد لواء الشوبـك تساقط ثلوج، وجميع الطرق الرئيسة سالكة بحذر شديد.

وفي محافظة معان جميع الطرق الرئيسة سالكة بحذر شديد باستثناء الطريق الملوكي المغلق بسبب تراكم الثلوج، وطريق المريغة باتجاه رأس النقب مغلقة بسبب تشكل الانجماد والصقيع.

أما اقليم البترا فجميع الطرق الرئيسة سالكة بحذر شديد بسبب تشكل الضباب بكثافة باستثناء طريق دلاغه وادي موسى المغلق بسبب تراكم الثلوج، وطريق الهيشية – دلاغة المهبط مغلق بسبب تشكل الانجماد.

وفي مناطق البادية الشمالية والجنوبية جميع الطرق سالكة بحذر، ومناطق البادية الوسطى تشهد تساقطا للثلوج، وجميع الطرق الرئيسة سالكة بحذر شديد باستثناء طريق المطار باتجاه شارع الــ100 مغلقة بسبب تراكم الثلوج، وكذلك طريق الموقر باتجاه الأزرق مغلق بسبب تراكم الثلوج.

ودعت المديرية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة، وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم، واتباع السلوك الوقائي في التعامل مع وسائل التدفئة، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 أو تطبيق (امن 911) في حالة الحاجة إلى أية مساعدة أو التبليغ عن شكوى.

--(بترا)