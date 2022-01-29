أخبار اليمن : 7 شهداء وجرحى بنيران الجيش السعودي في صعدة

7 شهداء وجرحى بنيران الجيش السعودي في صعدةاُستشهد 3 مواطنين وأصيب 4 آخرون، بينهم مهاجران أفريقيان بنيران الجيش السعودي في مديرية منبّه الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني، أن العدو السعودي استهدف مجدداً منطقة الرقو بمديرية منبّه، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 4 بينهم مهاجران أفريقيان.

وأشار المصدر إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد ساعات من استشهاد مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية.

واستنكر المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف المدنيين والأعيان المدنية .. معتبراً هذه الجريمة تضاف إلى سجل واسع من انتهاكات تحالف العدوان الأمريكي - السعودي - الإماراتي لحقوق الإنسان في ظل صمت أممي معيب.