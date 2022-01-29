تظاهرات حاشدة احتجاجا على التطعيم الإلزامى فى النمسا

جدة - نرمين السيد - وتداول نشطاء فى مواقع التواصل الاجتماعى لقطات تظهر مسيرة حاشدة نظمت وسط المدينة تحت شعارات مناهضة للتطعيم الإلزامى وفرض جوازات التلقيح فى البلاد، مع انتشار أمنى مكثف أمام المقرات الرسمية.

ولم ترد بعد تقارير عن أى حوادث أو احتكاكات خلال المظاهرة.

وأصبحت النمسا أول دولة أوروبية تلزم مواطنيها بتلقى اللقاح ضد كورونا، وذلك على خلفية زيادة غير مسبوقة فى حصيلة الإصابات فى البلاد فى الأيام الأخيرة.

وأعلنت السلطات النمساوية اليوم عن خطط لتخفيف بعض القيود الوبائية السارية حاليا فى البلاد.

وأكد المستشار النمساوى كارل نيهامر أنه من المقرر اعتبارا من الخامس من فبراير السماح للمطاعم بالبقاء مفتوحة حتى منتصف الليل، عوضا عن الساعة العاشرة مساء حاليا.

كما من المزمع إلغاء القواعد التى تمنع بشكل فعال الأشخاص غير الملحقين من دخول المتاجر والمطاعم، ولن تكون هناك، اعتبارا من 12 فبراير، حاجة لإثبات حالة التطعيم أو التعافى من عدوى "كوفيد-19" لدخول المتاجر.

ثم من المقرر السماح اعتبارا من 19 فبراير دخول المطاعم لكل من يمكنه إثبات التطعيم أو الشفاء من الفيروس أو يحمل نتيجة فحص سلبية.

وشهدت فيينا وعواصم أوروبية أخرى فى الأسابيع الأخيرة مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال شغب واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، ضد القيود المفروضة من قبل حكومات هذه الدول فى مسعى للحد من تفشى فيروس كورونا فى أراضيها.