مركز جماليا للأوبئة: ظهور متغير نيوكوف ناجم عن طفرات فيروسية مستمرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف جينسبرج -فى تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت- أن "الطفرات تحدث باستمرار؛ ففى تلك البلدان التى يبلغ فيها مستوى التسلسل حوالى 100 ألف أو أكثر شهريا؛ سيتم دائمًا اكتشاف متغيرات جديدة. ولكن فى البلاد ذوى معدل تسلسل من ألفين إلى أربعة ألاف، فلن تكتشف أبدًا سلالات جديدة هناك".

واكتشف باحثون صينيون -فى وقت سابق- نوعًا جديدًا من فيروس كورونا بين الخفافيش فى جنوب إفريقيا.

ووفقًا للتقارير، يرتبط هذا النوع ارتباطًا وثيقًا بفيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ويمكن أن يدخل الخلايا بطريقة مشابهة لتلك الموجودة فى السارس-كوف-2.

وقال ممثل عن مجتمع الخبراء فى جنوب إفريقيا إن هذا النوع جرى اكتشافه -فى عام 2017- أثناء دراسة عينات أنسجة الخفافيش المأخوذة فى السنوات الخمس الماضية فى شمال وجنوب شرق الجمهورية. وتم التعرف على نفس الفيروس فى الخفافيش فى أوغندا ودول إفريقية أخرى.