أسعار رحلات العمرة 2022 تعرف الآن على الأسعار الجديدة للحج والعمرة وأهم الشروط

أسعار رحلات العمرة 2022 حيث يستعد الكثير من الأشخاص المصريين والغير مصريين من كافة الدول العربية والغربية من اجل استخراج تأشيرات العمرة وذلك في الشهر القادم شهر فبراير لعام 2022 من أجل القيام برحلة عمرة شهر رجب وشعبان ورمضان، وذلك بعد أن قامت المملكة العربية السعودية بفتح باب الرحلات بين مصر والسعودية بعد أن توقفت تلك الرحلات لأكثر من سنتين على التوالي بسبب انتشار فيرس كورونا المستجد، حيث قامت المملكة بغلق كافة الحدود السعودية مع جميع البلاد ومنعت رحلات الطيران ورحلات الحج والعمرة، وبعد أن قررت المملكة العربية فتح الخطوط الجوية للرحلات وإعادة رحلات الحج والعمرة من جديد لاستقبال المعتمرين المصريين أصبح الكثير يتلهف لمعرفة اسعار الحج والعمرة لهذا العام وسوف يكون هناك زيادة نسبية في اسعار الحج والعمرة لهذا العام عن الأعوام السابقة.

أسعار رحلات العمرة 2022

أكدت المصادر المسؤولة على أنه سوف يتم فتح باب التقدم لأداء مناسك الحج والعمرة لشهر رجب وشعبان ورمضان بداية من الشهر القادم شهر فبراير لعام 2022 ومع تزايد نسبة الباحثين عن اسعار رحلات العمرة الفترة الأخيرة أكد علاء أبو زيد وهو عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة المصرية أن أسعار العمرة 2022 سوف تكون مرتفعة عن الأعوام السابقة.

اسعار العمرة اقتصادي وسياحي

سوف نقوم بعرض السعر الخاص بالعمرة لهذا العام من حيث السعر الاقتصادي والسعر السياحي 4 نجوم و5 نجوم على النحو التالي:

سعر البرنامج الاقتصادي للعمرة لهذا العام هو 18 ألف جنيه مصر.

سعر برنامج سياحي 4 نجوم لهذا العام 23 ألف جنيه مصري.

كما أن سعر البرنامج السياحي فئة 5نجوم 30 ألأف جنيه مصري.

شروط وضوابط الحج والعمرة

قامت المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة بتحديد عدد من الضوابط والشروط والتي يجب أن يلتزم بها المعتمرين لبيت الله الحرام حتى يتم دخول المعتمرين إلى أداء مناسب العمرة وتلك الشروط كالآتي: