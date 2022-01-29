لمحدودي الدخل شروط شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة وخطوات الحصول على شقه جديدة 2022

لمحدودي الدخل شروط شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة قامت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان الاجتماعي المصرية بتوفير شقق الإسكان الاجتماعي 2022 للأشخاص محدودة الدخل والتي ليس في مقدرتها الحصول على شقة بأسعار باهظة، وخاصة الشباب المقبل على الزواج وحديثي التخرج والتي لا تزال مرتباتهم صغيرة لن يستطيعوا من خلال مرتباتهم شراء شقة للزواج بها، وقامت الحكومة المصرية بالتوفير على الشباب ووفرت لهم هذه الشقق حيث أن أسعار إيجار الشقة مناسبة لمحدودي الدخل والفئات المجتمعية متوسطة الحال.

الشروط الواجب توافرها في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2022

يجب أن تتوافر بعض الشروط في المواطن المصري المتقدم على شقق الإسكان والتي تتمث فيما يلي:-

أن يكون الحد الأدنى لدخل المواطن 1500 جنيه مصري بينما لا يزيد عن 4500 جنيه مصري وذلك بالنسبة للمواطن الأعزب بينما للمتزوج ولديه أطفال يجب ألا يزيد عن 6 آلاف جنيه مصري.

ألا يكون المواطن المصري مستفيدًا من أيًا من خدمات الإسكان الاجتماعي من قبل.

يجب ألا يقل عمر المتقدم على 21 عامًا بينما لا يزيد عن 60 عامًا.

بالنسبة لكبار السن المستفيدين من المعاشات يجب ألا يزيد عمره عن 75 عامًا.

أن يلتزم المواطن بدفع نسبة تصل إلى 10% من سعر الوحدة السكنية كاملًا ويبلغ الحد الأدنى لدخل المتقدم.

بينما بالنسبة لأصحاب المعاشات يقوم بتسديد حوالي 40% من السعر الإجمالي للوحدة السكنية.

كما أنه يجب تقديم شهادة مدّعمة من مكتب المحاسبة تحتوي على متوسط دخل المواطنين أصحاب الأعمال الحرة.

الشقة السكنية التي تقوم بالتقديم عليها يجب أن تكون تابعة للمحافظة التابع لها.

الأوراق المطلوبة للحصول على وحدات الإسكان العمراني