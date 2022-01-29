الموعد والتشكيل والقنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر والمغرب على النايل سات بجودة عالية ثبتها فورا كأس امم افريقيا 2022

نقدم لكم اليوم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب والتي سيتم إذاعتها غدًا الأحد الموافق 30 يناير لعامنا الجاري 2022، وذلك بعد أن تفوق المنتخب الوطني المصري على نظيره الكوت دي فواري بركلات الترجيح وحققت مصر خمسة ضربات مقابل ضربتي جزاء للمنتخب الكوت دي فواري، وستقام مباراة المنتخب المصري ضد المنتخب المغربي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وسنوضح لكم أهم القنوات الناقلة للمباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب

نقدم لكم الآن تردد القنوات التي تقوم ببث مباراة منتخب مصر ضد منتخب المغرب غدًا على القنوات المجانية التالية:-

1. القناة الجزائرية الأرضية

تردد القناة : 11680.

معدل الترميز: 27500.

معمل تصحيح الخطأ: 6\5.

معدل الاستقطاب : عمودي.

2. قناة النبأ الليبية

تردد القناة: 11096.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

معدل ترميز القناة: 27500.

تشكيل منتخب مصر أمام منتخب المغرب الأحد

قام المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بالكشف عن تشكيل منتخب مصر الوطني غدًا الأحد في مقابلة منتخب المغرب وجاء التشكيل كالآتي:-

يأتي محمد أبو جبل في حراسة مرمى المنتخب.

بينما في خط الوسط يأتي كل من محمد النني وعبدالله السعيد وعمرو السولية.

أما في خط هجوم المنتخب فهناك محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.

وكذلك في خط دفاع المنتخب يأتي أحمد فتوحي وأحمد حجازي وعمر كمال ومحمد حمدي الونش.

نتائج مباريات منتخب مصر الوطني في كأس الأمم الأفريقية

تأهل المنتخب المصري الوطني إلى ربع النهائي في بطولة كأس أفريقيا 2022 بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بخمسة أهداف لمصر من ضربات الجزاء على هدفين لكوت ديفوار.

وقبل ذلك خسر المنتخب المصري على نظيره النيجيري وسبقها فوز المنتخب المصري على كل من منتخبي السودان وغينيا بيساو.

موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب المغرب