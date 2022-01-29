نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتائج التوجهي التكميلي الأردن 2022 وزارة التربية والتعليم الأردنية هنا رابط نتيجة الثانوية العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نتائج التوجيهي التكميلي الأردن من أهم المواعيد التي يتم البحث عنها اليوم، من قبل طلاب الثانوية العامة الأردنية الذين أدوا الامتحانات ويترقبون موعد إعلان النتيجة، حتى يطمئنوا على درجاتهم تعمل الآن وزارة التربية والتعليم الأردنية على تجهيز النتائج لنحو 95 ألف طالب وطالبة، حتى يتمكنوا من الاستعلام الإلكتروني عنها عبر الدخول على رابط www.tawjihi.jo برقم الجلوس، في أقرب وقت رغم الظروف الصعبة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تضرب البلاد في الوقت الراهن.

كانت وزارة التربية والتعليم الأردنية قد عقدت الاختبارات بداية من يوم 2021/12/31 الماضي، واستمرت حتى انتهت يوم 2022/01/22 الماضي، وسط إجراءات احترازية لم تشهدها وزارة التربية والتعليم الأردنية من قبل، لمنع أصابة الطلاب بالفيروس أثناء الامتحانات وهو ما نجحت فيه الوزارة بشهادة الطلاب وأولياء الأمور، وحددت الوزارة الموعد التقريبي لإعلان النتائج بعد أن تكون تأكدت من دقة وصحة كافة مراحل التصحيح.

موعد نتائج التوجيهي التكميلي الأردن

كان السيد / محمد كنانة، مدير عام الاختبارات والامتحانات، في وزارة التربية والتعليم الأردنية قد أعلن أن عملية إعداد نتائج الثانوية العامة تمر بمراحل كثيرة، حتى يتم التأكد من دقتها حيث أنها تمر بأكثر من 12 مرحلة للتصحيح، وفي ظل الظروف الجوية الصعبة الآن تعمل لجان التصحيح على مدار الساعة، لإنجاز مهمتها وفق المواعيد المحددة من قبل الوزارة.

موعد أصدار نتائج توجيهي الأردن الدورة التكميلية

كانت وزارة التربية والتعليم في الأردن، قد حددت الفترة من 12 فبراير، حتى يوم 15 من نفس الشهر موعداً لإعلان النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وأعلنت الوزارة أنها ملتزمة بإعلان النتيجة في الموعد المحدد مسبقاً، على الرغم من الظروف المناخية الصعبة التي تضرب البلاد.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية الأردنية

يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية moe.gov.jo .

. أو موقع نتائج التوجيهي المباشر tawjihi.jo .

. تحديد نتائج التوجيهي.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للطالب بدقة من الاسم ورقم الجلوس.

الضغط على زر بحث عن النتائج لتظهر تفاصيل النتيجة.

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