نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع الجامعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعها ونستعرضها الان مع حضراتكم الان حيث يباشر البحث حول تلك النتائج عدد كبير من الطلاب والطالبات على مستوى جميع المحافظات العراقية بعدما ان أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي فى جميع المحافظات العراقية على نحو نتابعه ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

معرفة نتائج القبول الموازي 2022

ادي جميع الطلاب والطالبات مؤخراً اختبارات اتمام التعليم ماقبل الجامعي، على ان يتقدم عدد كبير من الطلاب والطالبات على القبول الموازي فى عدد كبير من الجامعات العراقية، على ان تبدأ وزارة التربية والتعليم العراقية على مراجعة طلبات المتقدمين على القبول الموازي لتعلن مؤخراً وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية نتائج القبول الموازي على مستوى كافة المحافظات العراقية، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقي على ان اصبح بامكان الطلاب والطالبات الان اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا بمنتهي السهولة بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني بعدما ان تم الاعلان من قبل وزار التربية والتعليم العراقية مؤخراً على معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي التي نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

يبحث عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات على طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق التي قد تم الإعلان عنها مؤخراً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو خطوات الكترونية جاءت أمام جميع الطلاب على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على خانة عرض النتائج على ان تكون على الفور أمامكم النتائج المعلنة على شكل ملفات PDF امام جميع الطلاب والطالبات، هذا وقد قد أشارت وزارة التربية والتعليم على ان موعد بداية العام الدراسي الجديد بالعراق سيكون فى اليوم السابع والعشرون من يناير يتزايد على غرار هذا الامر لحد كبير مؤشرات البحث على جوجل لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين