دوت الخليج -

غارات مكثفة لطيران العدوان تستهدف مأرب وتعز

كثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الجوية على محافظتي مأرب وتعز. غارات مكثفة لطيران العدوان تستهدف مأرب وتعزكثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الجوية على محافظتي مأرب وتعز. وأفاد مصدر أمني بأن طيران العدوان استهدف بـ24 غارة مديرية رغوان، و3 غارات مديرية مدغل، وغارتين مديرية الجوبة، وغارة مديرية صرواح بمأرب، خلفت أضراراً في منازل المواطنين ومزارعهم. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي عاود شن غارة على مديرية مقبنة في تعز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : غارات مكثفة لطيران العدوان تستهدف مأرب وتعز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.