دياز نجم ليفربول الجديد.. هكذا سيساعد في قضية "عقد صلاح"

أصبح ليفربول الإنجليزي على بعد خطوة من التعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز، قادما من بورتو البرتغالي، وهي خطوة قد تساعد في قضية تجديد المصري محمد صلاح لعقده مع الفريق، وفقا للخبراء.

ووفقا لمصادر إنجليزية، سيوقع ليفربول في الأيام المقبلة، مع جناح بورتو البرتغالي لويس دياز، مقابل 59 مليون يورو.

وقدم دياز مستوى مميزا مع منتخب بلاده كولومبيا في بطولة كوبا أميركا الأخيرة، قبل أن يتألق مع بورتو بدوري أبطال أوروبا، وخاصة أمام ليفربول، بدور المجموعات.

ويلعب دياز في مركز الجناح الأيسر، وهو مكان ساديو ماني المفضل، كما يستطيع اللعب على الجناح الأيمن، مركز صلاح.

توقيع صلاح

لا تزال مسألة تجديد عقد محمد صلاح، الشغل الشاغل لمشجعي ومسؤولي ليفربول الإنجليزي في ظل رغبة هؤلاء في الإبقاء على الدولي المصري.

ويدخل محمد صلاح في آخر 18 شهرا من عقده في "أنفيلد"، بمفاوضات مع ليفربول على أمل التوصل لعقد جديد، يطمح من خلاله ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في "البريميرليغ".

ووصف النجم المصري في مقابلة مع مجلة "جي كيو" البريطانية، أن مطالبه المالية لتجديد عقده مع ليفربول "ليست جنونية".

وقال صلاح: "أريد أن أبقى في ليفربول، لكن الأمر ليس بيدي، إنه بأيديهم. إدارة النادي تعرف ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مستحيلة أو غير منطقية".

دور دياز في عقد صلاح

ووفقا لموقع "ليفربول إيكو"، فأن توجه إدارة ليفربول للتعاقد مع دياز، ستساعد في دفع صلاح نحو توقيع عقد جديد.

وقالت الصحيفة إن التعاقد مع دياز يعني جدية ليفربول لبناء فريق قوي جدا ينافس على الألقاب المحلية والأوروبية، وهي واحدة من دوافع صلاح للبقاء.

وقال صلاح في تصريحات مؤخرا: "هناك أمور مثل طموح الفريق وطموح المدرب وما يريد أن يفعله بالفريق واللاعبين الذين يريدهم. هذه كلها نقاط مهمة عند اتخاذ القرار ".

تصريحات صلاح دلت أن إضافة لاعبين ذات جودة إلى صفوفه، هي من الأمور المهمة للنجم المصري لتجديد العقد، بالإضافة للأمور المادية.