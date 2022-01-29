أمم إفريقيا.. الكاميرون لنصف النهائي بانتظار مصر أو المغرب

استمر المنتخب الكاميروني بمسيرته المثالية في بطولة كأس أمم إفريقيا، ووصل بسهولة للدور نصف النهائي مساء السبت.
وحقق المنتخب الكاميروني انتصارا مريحا أمام جماهيره العريضة، على منتخب غامبيا "مفاجأة البطولة" بنتيجة 2-0.
وسجل المهاجم كارل توكو إيكامبي هدفي اللقاء في الدقيقتين 50 و57 ليحسم موقعة الكاميرون وغامبيا.
وبهذا الانتصار، ضربت الكاميرون موعدا مع الفائز من الموقعة المرتقبة بين مصر والمغرب، في الدور نصف النهائي.
وستستضيف الكاميرون أمام جماهيرها العريضة المنتخب العربي الفائز من لقاء مصر والمغرب، مساء الأربعاء، في مواجهة ستترقبها الجماهير العربية.
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