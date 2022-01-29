إصابة رئيس البرلمان السيريلانكى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت تقارير إعلامية اليوم بأن أبيواردينا ظل فى منزله حتى، مساء أمس، ثم تم نقله إلى مستشفى الأمراض المعدية، بحسب ما أورده موقع "كولمبو بيج" السريلانكى.

وأضافت أن كبير مسؤولى البرلمان أجرى اختبار الـ "بى. سى. آر" بعد أن عانى من حالة إعياء شديدة ثُبت بعدها أنها عدوى "كوفيد-19".

يذكر أن اثنى عشر برلمانيًا حتى الآن أصيبوا بـ فيروس كورونا منذ افتتاح البرلمان فى الثامن عشر من يناير الجارى.