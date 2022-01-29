جدة - نرمين السيد - وأفادت تقارير إعلامية اليوم بأن أبيواردينا ظل فى منزله حتى، مساء أمس، ثم تم نقله إلى مستشفى الأمراض المعدية، بحسب ما أورده موقع "كولمبو بيج" السريلانكى.
وأضافت أن كبير مسؤولى البرلمان أجرى اختبار الـ "بى. سى. آر" بعد أن عانى من حالة إعياء شديدة ثُبت بعدها أنها عدوى "كوفيد-19".
يذكر أن اثنى عشر برلمانيًا حتى الآن أصيبوا بـ فيروس كورونا منذ افتتاح البرلمان فى الثامن عشر من يناير الجارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة رئيس البرلمان السيريلانكى بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.