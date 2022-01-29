بولندا وأوكرانيا يبحثان إجراءات منع العدوان الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر اليوم السبت أن رئيس الوزراء البولندى ماتيوش موارفيتسكى، سيلتقى مع الرئيس الأوكرانى ورئيس وزرائه يوم الثلاثاء المقبل فى العاصمة الأوكرانية كييف.





ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن مولر قوله على تويتر :" بولندا تدعم أوكرانيا فى الإجراءات المصممة لمنع العدوان الروسى"، وسنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على السلام فى أوروبا، ويأتى هذا بعدما نشرت روسيا بالفعل حوالى 100 ألف جندى على حدودها مع أوكرانيا، مما أثار مخاوف من أنها تنوى غزو جارتها الغربية.

وفى أواخر العام الماضى، طالبت روسيا بضمانات من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى بأن أوكرانيا، لن تصبح عضوًا فى الناتو مقابل سحب القوات، وهددت بخطوات عسكرية فى حالة عدم تلبية المطالب، ورفضت دول الناتو المطالب، قائلة إن أوكرانيا دولة مستقلة لها الحق فى اختيار تحالفاتها وحدها.

وتعتقد أوكرانيا والدول الغربية أن الحشد العسكرى الروسى على الحدود مع أوكرانيا، يهدف إلى الضغط على كييف وعواصم الدول التى عرضت دعمها لأوكرانيا.