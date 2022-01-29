رئيس الوزراء البولندى يحذر من التحركات العدوانية لروسيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن مورافيتسكى قوله لصحيفة (إل موندو) الإسبانية فى مقابلة نشرت اليوم السبت "لا أحد يعرف إلى أى مدى يمكن أن يذهب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لكننا نعلم جميعا ما هو قادر، وأضاف "لهذا السبب يجب إيقافه لان ذلك ضرورى لمنع روسيا من اتخاذ خطوات اكثر صرامة".

ووفقًا لرئيس الوزراء البولندى، فإن بوتين استفاد بالفعل من الافتقار إلى الوحدة الأوروبية وعبر الحدود الأخرى، قائلا:" إعادة بناء القوة الإمبراطورية لروسيا هو حلم بوتين، ويجب أن نوقفه، فإذا تم تنفيذه، فسيصبح "كابوسًا" لنا جميعًا."

وأشار إلى أن الهجوم على جورجيا فى عام 2008 وضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية فى عام 2014،أظهر أن روسيا مستعدة لكسر مبادئ السياسة الدولية، وتابع أن "الاتحاد الأوروبى والناتو يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم لمنع فلاديمير بوتين من اتخاذ خطوات عدوانية جديدة"، مؤكدا أن الحلف لم يكن موجها ضد أى دولة، وأنه لا يشكل أى تهديد لروسيا، واختتم "مطلبنا الوحيد هو أن تحترم روسيا حق الشعوب فى تقرير المصير".

وكانت روسيا قد نشرت حوالى 100 ألف جندى على حدودها مع أوكرانيا؛ مما أثار مخاوف من أنها تنوى غزو جارتها الغربية، ووفقًا لخبراء عسكريين، هناك تهديد حقيقى لعدوان روسى.