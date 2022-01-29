واشنطن: ننسق مع الناتو والحلفاء الأوروبين لخفض التصعيد على حدود أوكرانيا

أكدت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسى "ناتو" والحلفاء الأوروبيين ينسقون بشكل وثيق لحث روسيا على خفض التصعيد واتباع مسار الدبلوماسية. وأوضحت الخارجية الأمريكية - فى بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت - أن ويندى شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكى بحثت مع مستشار الأمن القومى البريطانى ستيفن لوفجروف فى العاصمة الأمريكية واشنطن، الحشد العسكرى الروسى على الحدود الأوكرانية والجهود الدبلوماسية المستمرة فى هذا الصدد.

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