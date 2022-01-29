الرئيس الأرجنتيني: الظروف مواتية لتطوير علاقاتنا مع روسيا

قال الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، إن روسيا ساعدت بلاده خلال جائحة "كورونا"، وذلك خلق ظروفًا مثالية لتنمية التعاون بين البلدين.

وقال فرنانديز - في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية قبل زيارة لروسيا مقرر إجراؤها في 3 فبراير المقبل - إن "هذه لحظة مثالية.. أعتقد أنه يمكننا توسيع علاقاتنا التجارية بجدية".

وتعليقا على زيارته المرتقبة لروسيا، قال إن لديه "توقعات جيدة" من الزيارة ومن محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أنه "يريد أن يشكر الرئيس الروسي شخصيًا على إمداد بلاده بلقاح فيروس كورونا الروسي".

وأضاف أن "شعب الأرجنتين ممتن للغاية لروسيا لأنهم ساعدونا بلقاح "سبوتنيك في" في الوقت الذي كان فيه إنتاج اللقاح صعبًا.

وكان اللقاح الروسي هو أول لقاح لفيروس كورونا تتلقاه الأرجنتين.. وأصدرت الجهة المنظمة في البلاد تصريحًا للاستخدام في حالات الطوارئ في 23 ديسمبر 2020 وبدأت حملة التطعيم في 29 ديسمبر 2020.. وقد تلقى الرئيس ألبرتو فرنانديز ثلاث جرعات من اللقاح الروسي.