نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي الالكترونية وحقيقة استمرار الدراسة المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي الالكترونية وحقيقة استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي هو مايشغل بال العديد من طلاب المملكة العربية السعودية وأولياء أمورهم خلال هذه الفترة، حيث قام العديد من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الماضية بالتساؤل حول آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وهل سيقوم الطلاب بالدراسة حضورياً إلى المدارس، أم سيتمكنوا من الدراسة من خلال منصة مدرستي الالكترونية التابعة لوزارة التعليم، وهو ما زاد التساؤل عنه خلال الساعات الماضية، خاصة مع بدء أول أيام الفصل الدراسي الثاني 1443 في المملكة العربية السعودية، وهو ماجعل ظهور منصة مدرستي كأكثر الكلمات بحثاً في المملكة العربية السعودية من خلال مؤشر محرك البحث جوجل.

وتوفر منصة مدرستي الالكترونية العديد من الخدمات التي يحتاج لها الطلاب والمعلمين، ولعل أبرز هذه الخدمات هي خدمة حضور الطلاب والاستماع إلى شرح المعلم من خلال الفصول الافتراضية، حيث تتكامل منصة مدرستي مع برنامج مايكروسوفت تيمز، الذي يساعد المعلمين على إلقاء الدورس على التلاميذ في الفصل الواحد، وتمكن الطلاب من التفاعل مع المعلم وزملاء الفصل أثناء الشرح.

منصة مدرستي

ومنصة مدرستي هي منصة إلكترونية قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاقها فترة بدء انتشار وباء كورونا في المملكة العربية السعودية بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة تخدم كافة أطراف العملية التعليمية من: الطلاب، والمعلمين، وأولياء الأمور، ومنسوبي التعليم، حيث توفر منصة مدرستي كافة مايحتاج إليه جميع هذه الأطراف من أجل توفير بيئة مناسبة لأداء مهام العملية التعليمية، وخلق بيئة تفاعلية بين الطلاب والمعلمين، وبين الطلاب في الفصل الواحد من أجل الاستفادة من كافة المقومات التي كانت تقدمها المدرسة العادية للطلاب في الظروف الطبيعية.

ووفقاً لتصريحات الدكتور محمد العامري فإن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد أكدت على أن تستمر الدراسة عن بعد في عدد من الحالات، خاصة في حالة الطوارئ، حيث سيتمكن الطلاب من استكمال عامهم الدراسي من خلال منصة مدرستي في مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، حيث سيتمكن الطلاب من التعليم بشكل مدمج من خلال الذهاب إلى المدارس بشكل اعتيادي، أو من خلال الإنترنت، حيث سيتمكن الطلاب من الاختيار بين الدراسة بشكل طبيعي في المدارس أو الدراسة عبر منصة مدرستي، أو حتى حرية التنقل بين هذا وذاك، الأمر الذي يخدم الطلاب ويوفر لهم بيئة مهيئة لاستكمال عامهم الدراسي.

وكانت عدد من مدارس المملكة العربية السعودية قد بدأت في استقبال الطلاب في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر يناير 2021، حيث اتخذت المدارس عدداً من الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين ومنسوبي التعليم.

رابط منصة مدرستي

ومن أجل أن يتمكن الطلاب من الاستفادة من خدمات منصة مدرستي الالكترونية فكل ماعليكم هو الدخول إلى رابط منصة مدرستي على الإنترنت من خلال زيارة الرابط: madrasati.sa، حيث سيقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، ومن ثم بدء اليوم الدراسي بشكل طبيعي من أجل الدراسة عبر منصة مدرستي.

خدمات منصة مدرستي التعليمية

وتوفر منصة مدرستي التعليمية العديد من الخدمات التي يحتاج إليها الطلاب في المملكة العربية السعودية، حيث يحتاج الطلاب للدخول إلى منصة مدرستي، والاستفادة من كافة الخدمات التي توفرها المنصة، ولعل أبرز هذه الخدمات: