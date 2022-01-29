أخبار اليمن : المؤتمر يجدد رفضه لأي محاولات لتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية

المؤتمر يجدد رفضه لأي محاولات لتصنيف أنصار الله منظمة إرهابيةجدد المؤتمر الشعبي العام إدانته للتصعيد العسكري الذي تمارسه دول تحالف العدوان خلال الفترة الأخيرة والذي استهدف المدنيين والأبرياء كما حصل في صعدة والحديدة وتدمير البنية التحتية.

وأكد المؤتمر الشعبي أن هذا التصعيد لن يحقق أي نتائج تُذكر خصوصاً بعد مرور سبع سنوات أثبتت نجاح الصمود اليمني في مواجهة مخططات دول العدوان.

وشدد المؤتمر الشعبي العام على رفضه أي توجهات أو مساعٍ لدى الإدارة الأمريكية أو أي جهة أخرى لإدراج حركة أنصار الله منظمة إرهابية، مؤكداً على موقفه السابق بأن مثل هذه المساعي لا تخدم اليمن وإنهاء الحرب وستعرقل عملية تحقيق السلام في اليمن.

واختتم المؤتمر الشعبي العام بالتأكيد على أن الحل يبدأ بإيقاف العدوان ورفع الحصار الشامل عن اليمن وضمان إعادة الإعمار وخروج القوات الأجنبية من اليمن وتهيئة الأجواء لحوار يمني - يمني لحل المشاكل بعيداً عن أية تدخلات خارجية من أي جهة أو قوى إقليمية أو دولية كانت.