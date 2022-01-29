رصد "جذع شجرة" على سطح المريخ.. ما القصة؟

التقط مسبار المريخ صورة غريبة لسطح الكوكب الأحمر تشبه جذع شجرة عملاق، حسب ما ذكر موقع "لايف ساينس".
ويدرس برنامج "إكسو مارس"، وهو مهمة مشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الروسية، المريخ من الأعلى.
ويدور مسبار "إكسو مارس" حول الكوكب الأحمر ويجمع البيانات حول غلافه الجوي المتناثر.
وأظهرت صورة، التقطت يوم 13 يونيو 2021 وتم نشرها حديثا، ميزة تلفت الأنظار في سطح المريخ.
وترصد الصورة من الأعلى شيئا يبدو كأنه جذع شجرة عملاق، لكنه في الحقيقة حفرة غنية بالجليد.
وأبرز "لايف ساينس" أن الصورة لا تكشف عمر الحفرة، لكن شكلها يمكن أن يساعد الباحثين على فهم أفضل لهيكلها وما حدث على المريخ خلال فترة نشأتها.
وقال العلماء إن الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله حتى الآن عن الحفرة هو أنها "مليئة بالرواسب الغنية بالجليد المائي".
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