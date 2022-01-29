رئيس كازاخستان: لا حاجة لتحقيق دولى بشأن أحداث الشغب الأخيرة

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع إحدى قنوات التلفزيون الوطنى، صرح توكايف: "بالنسبة للتحقيق الدولى فى الأحداث فى كازاخستان، لا أعتقد أن هناك حاجة إلى مثل هذا التحقيق، يمكننا التعامل مع الأمر بمفردنا لدينا أشخاص أمناء وحياديون سيرأسون اللجان العامة، لم أشارك أنا أو إدارتى فى تشكيل هذه اللجان، لقد قرروا بحرية إنشاء مثل هذه الهيئات"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

واعتبر الرئيس الكازاخى أن القرار المتعلق ببلاده، والذى أقره البرلمان الأوروبى مؤخرًا، متحيز تمامًا وسابق لأوانه وتمليه جماعات ضغط.

يذكر أنه فى 20 يناير الجارى، صادق البرلمان الأوروبى بأغلبية الأصوات على قرار حول الوضع فى مجال حقوق الإنسان فى كازاخستان، وذلك على خلفية الاحتجاجات والاضطرابات الجماعية الأخيرة.

ودعا القرار إلى إجراء تحقيق دولى فى تلك الأحداث وفرض عقوبات على عدد من الكازاخستانيين فى إطار نظام الاتحاد الأوروبى، بسبب ما وصفه بـ "الانتهاكات الجدية فى مجال حقوق الإنسان".