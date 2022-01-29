جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع إحدى قنوات التلفزيون الوطنى، صرح توكايف: "بالنسبة للتحقيق الدولى فى الأحداث فى كازاخستان، لا أعتقد أن هناك حاجة إلى مثل هذا التحقيق، يمكننا التعامل مع الأمر بمفردنا لدينا أشخاص أمناء وحياديون سيرأسون اللجان العامة، لم أشارك أنا أو إدارتى فى تشكيل هذه اللجان، لقد قرروا بحرية إنشاء مثل هذه الهيئات"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.
واعتبر الرئيس الكازاخى أن القرار المتعلق ببلاده، والذى أقره البرلمان الأوروبى مؤخرًا، متحيز تمامًا وسابق لأوانه وتمليه جماعات ضغط.
يذكر أنه فى 20 يناير الجارى، صادق البرلمان الأوروبى بأغلبية الأصوات على قرار حول الوضع فى مجال حقوق الإنسان فى كازاخستان، وذلك على خلفية الاحتجاجات والاضطرابات الجماعية الأخيرة.
ودعا القرار إلى إجراء تحقيق دولى فى تلك الأحداث وفرض عقوبات على عدد من الكازاخستانيين فى إطار نظام الاتحاد الأوروبى، بسبب ما وصفه بـ "الانتهاكات الجدية فى مجال حقوق الإنسان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس كازاخستان: لا حاجة لتحقيق دولى بشأن أحداث الشغب الأخيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.