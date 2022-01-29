وبعد تسرب ما يقدر بنحو 20 إلى 50 طنا من النفط، ليل الثلاثاء أمر تشانا إيامسينغ حاكم ولاية رايونغ، بإغلاق منطقة شاطئ ماى رامفونج أمام الأشخاص الذين لا ضرورة لوجودهم هناك.
كذلك أعلن الشاطئ منطقة منكوبة، وهو إجراء يهدف إلى منع التأثير على الصحة العامة والممتلكات.
وتسرب النفط فى خليج تايلاند من خرطوم تحت البحر يستخدم لتحميل الناقلات فى نقطة رسو مملوكة لشركة "ستار بتروليوم".
وقالت الشركة إن التسرب توقف فى غضون ساعات، لكن الجهود المبذولة لمنع البقعة النفطية من الوصول إلى الشاطئ فى المقاطعة باءت بالفشل، وبدأ بعض النفط يتسرب على الرمال هناك صباح اليوم السبت.
شارك نحو 200 من أفراد البحرية و150 من العاملين فى شركة "ستار بتروليوم" فى عمليات التنظيف بمعدات لامتصاص النفط وكشطه، بينما تحفر جرافتان خندقا لالتقاط النفط الوارد.
وتقوم طائرات إسقاط مواد كيماوية من طائرات لتفريق النفط ونشر حواجز طافية لاحتواء البقعة بحيث يمكن كشط النفط من سطح الماء وإزالته.
وتعتمد المنطقة الشاطئية إلى حد كبير على السياح، وقد عانت اقتصاديا من جائحة كورونا التى أبعدت الزوار، وسيؤدى التسرب النفطى إلى زيادة صعوبة التعافى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان حالة الطوارئ فى مقاطعة تايلاندية لاحتواء بقعة نفطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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