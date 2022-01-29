بعد انقاسامات عميقة.. إعادة انتخاب الرئيس الإيطالي

أعيد السبت انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا، بعد ماراثون برلماني عكس الانقسامات العميقة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة.
وكانت ماريا ستيلا جيلميني، وزيرة الشؤون الإقليمية الإيطالية، قد قالت إن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وافق على البقاء لفترة ثانية في منصبه بعد أن طلبت منه الأحزاب الحاكمة إعادة النظر في قراره تركَ المنصب.
وأعيد انتخاب ماتاريلا (80 عاما) الذي تنتهي ولايته في الثالث من فبراير، لولاية ثانية تستمر 7 أعوام، بعدما حصد الغالبية المطلقة البالغة 505 أصوات من أصل 1009، من الشيوخ والنواب والمسؤولين الإقليميين الذين يشاركون في التصويت.
ويستمر فرز الأصوات في مقر مجلس النواب في روما، ويتوقع أن تعلن النتيجة النهائية قبل الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي.
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