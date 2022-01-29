نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة نزول وإيداع المساعدة المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa رجاء هل يتحقق في ١٤٤٣ بعد انطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتظار عودة نزول وإيداع المساعدة المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa لا يزال محل اهتمام قطاعات عديدة من المجتمع السعودي على الرغم من انقطاعها منذ ما يقارب العامين، فقد كانت مقطوعة الضمان ملجأ لمن لا ملجأ له تعينه على قسوة الظروف المعيشية، وعلى الرغم من أن المساعدة المقطوعة كانت تُصرف لمرة واحدة، إلا أن المبلغ الذي كان يصل في بعض الأحيان 30 ألف ريال سعودي كان مبلغ كبير يسد جانب هام في حياة الأسر الأشد حاجة، وعلى الرغم من انقطاع مقطوعة الضمان طوال هذه الفترة، إلا أن رابط الاستعلام الإلكتروني عن المساعدة المقطوعة لا يزال موجود ومُفعل، حيث يتم الاستعلام بالسجل المدني ورمز التحقق، وهذا يعطي أمل كبير لدى البعض من عودة صرف مقطوعة الضمان من جديد.

عودة نزول وإيداع المساعدة المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa بين الأمل والرجاء

ويجب الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بتحويل الخدمات الإلكترونية الخاصة بمنظومة الدعم السعودي إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور الجديد، وبذلك سيكون التسجيل والتقديم على المساعدة المقطوعة في حال عودتها على المنصة الجديدة sbis.hrsd.gov.sa، كما سيتم الاستعلام عن مقطوعة الضمان برقم السجيل المدني من خلال المنصة الحديدة أيضاً.

لذلك تجد دائما ما يتردد التساؤل عن موعد عودة نزول وصرف وإيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي، إلا أنه مع انطلاق منصة عبر الدعم والحماية الاجتماعية الجديد، والذي أحدث نقلة نوعية في نظام الضمان الاجتماعي بالمملكة، حيث أصبح نظام الضمان الاجتماعي المطور مظلة اجتماعية هدفها توفير الحماية الاجتماعي لجميع الفئات المُستحقة لدعم حكومة المملكة، خاصة بعدما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعلان الشروط والضوابط الجديدة التي ستضم جميع تلك الفئات الأولى بالرعاية، إلا أن مقطوعة الضمان الاجتماعي ما زالت تراوض الكثيرين من مواطني ومواطنات المملكة، حيث كانت تعين الأسر الفقيرة على توفير حياة كريمة لأبنائها.

منصة تسجيل واستعلام المساعدات المقطوعة الجديدة ١٤٤٣

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الانتقال إلى رابط جديد للتسجيل والاستعلام، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات جديدة لمستفيدي الوزارة من المحتاجين من عديمي الدخل الشهري أو ممن لديهم رواتب لا تكفيهم لأساسيات الحياة، وشمول كبار السن والمطلقات والأرامل وأصحاب التأهيل الشامل أيضا، ويكون مستفيدي المقطوعة ضمن مستفيدي الوزارة ويكون عليهم التسجيل الإلكتروني على الرابط الجديد.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق نظام الضمان الاجتماعي المطور

وتعتبر المساعدات المالية ضرورية لاستمرارية معيشة بعض المواطنين حياتياً، ولم تكتفي وزارة الموارد البشرية بتقديم المساعدة المالية فقط، ولكم حسب برنامج الضمان الاجتماعي المطور، أصبح هدف وزارة الموارد البشرية تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع مُنتج بدلا من مجتمع ينتظر أن تقدم له مساعدة مالية، وذلك من خلال توفير وإعداد برامج تدريبية لتنمية قدرات ومهارات أفراد الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي المطور، وتعمل تلك البرامج التدريبية على إعداد مواطني المملكة القادرين على العمل لوظائف تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم التي اكتسبوها من خلال البرامج التدريبية التي أعدتها الوزارة.

وعلى الرغم من ذلك فلا تزال مقطوعة الضمان “المساعدة المقطوعة” أمل يحدوا فئات عديدة بعودتها، لذلك دائما ما نجد عمليات بحثية عن أخبار المساعدات المقطوعة على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، حيث يتوقع البعض عودة صرف ونزول المساعدة المقطوعة من جديد.

طريقة التسجيل وتقديم طلب المساعدة المقطوعة

يجب التسجيل أولا على “رابط المنصة الوطنية الموحدة “النفاذ الوطني الموحد“، أو “موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“.

الضغط على الخدمات الإلكترونية والحصول على رقم سري.

التسجيل في “منصة الدعم والحماية الاجتماعية”.

إدخال الرقم المدني والرقم السري.

اختيار التقديم في خدمة طلب معاش أو طلب المساعدات المقطوعة.

استكمال الخطوات بالبيانات الشخصية المطلوبة ورقم الإيبان البنكي.

خطوات الاستعلام عن طلب المساعدة المقطوعة (مقطوعة الضمان)

الدخول على “رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة” أو رابط منصة الدعم والحماية الجديد.

إدخال رقم السجل المدني.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على أيقونة “عرض”.