مقتل 9 إرهابيين بضربات جوية للقوات العراقية في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، ليلة الأحد، عن مقتل 9 إرهابيين في ضربات دقيقة بواسطة طائرات إف-1 في مدينة ديالى، شرقي العاصمة بغداد.
وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان أن الإرهابيين مسؤولون عن عملية راح ضحيتها عدد من المقاتلين العراقيين في جهاز الأمن الوطني في ديالى.
وأضاف البيان أن الضربات جاءت "بعد أن تعهدت قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا الأبطال في حادثة العظيم التي راح ضحيتها عدد من المقاتلين".
واوضح البيان أن جهاز الأمن الوطني تمكن من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات ديالى.
وبحسب البيان: "باشرت خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة الجوية بالتخطيط والمتابعة ولساعات متواصلة، حيث تم القصاص منهم بتوجيه ثلاث ضربات دقيقة بواسطة طائرات إف-16 العراقية".
وأكد البيان أن العلمية أسفرت حتى الآن عن قتل 9 عناصر إرهابية.
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