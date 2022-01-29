تونس تودع كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة أمام بوركينا فاسو

ودعت تونس كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعد خسارتها 1-صفر أمام بوركينا فاسو في دور الثمانية، السبت.

وهز دانجو أوتارا الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يُطرد قبل ثماني دقائق من النهاية بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

وتلعب بوركينا فاسو في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء ضد السنغال أو غينيا الاستوائية اللتين تلتقيان يوم الأحد.