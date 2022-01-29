عاصفة ثلجية تحرم 114 ألف شخص من الكهرباء فى ماساتشوستس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأفادت بوابة "Poweroutage.us"، إلى أن "ما يقارب الـ114 ألف شخص واجهوا انقطاع التيار الكهربائى، وأن المناطق الساحلية للولاية كانت الأكثر تضررا، حيث بدأت الفيضانات بسبب هبوب رياح مفاجئة، حيث ترك حوالى 40% من المستهلكين بدون كهرباء".

وأضافت: "فى بعض مناطق الولاية، تساقط أكثر من 30 سنتيمتر من الثلوج فى أقل من 24 ساعة، ووفقا للتنبؤات، فإن حوالى 5 سنتيمتر من الأمطار ستهطل كل ساعة خلال النهار، والتى ستصاحبها رياح تصل سرعتها إلى 34 متر بالثانية".

من جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية سكان مدينة بوسطن من أن "السفر فى الساعات المقبلة سيكون خطيرا للغاية أو أقرب إلى المستحيل".

وبحسب تنبؤات الطقس، سيستمر تساقط الثلوج بغزارة ودرجات حرارة منخفضة وهبوب رياح حادة فى شمال شرق البلاد حتى أوائل الأسبوع المقبل، وفى بعض المناطق، يمكن أن يتجاوز عمق الغطاء الثلجى 60 سنتيمترا.