جدة - نرمين السيد - وأفادت بوابة "Poweroutage.us"، إلى أن "ما يقارب الـ114 ألف شخص واجهوا انقطاع التيار الكهربائى، وأن المناطق الساحلية للولاية كانت الأكثر تضررا، حيث بدأت الفيضانات بسبب هبوب رياح مفاجئة، حيث ترك حوالى 40% من المستهلكين بدون كهرباء".
وأضافت: "فى بعض مناطق الولاية، تساقط أكثر من 30 سنتيمتر من الثلوج فى أقل من 24 ساعة، ووفقا للتنبؤات، فإن حوالى 5 سنتيمتر من الأمطار ستهطل كل ساعة خلال النهار، والتى ستصاحبها رياح تصل سرعتها إلى 34 متر بالثانية".
من جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية سكان مدينة بوسطن من أن "السفر فى الساعات المقبلة سيكون خطيرا للغاية أو أقرب إلى المستحيل".
وبحسب تنبؤات الطقس، سيستمر تساقط الثلوج بغزارة ودرجات حرارة منخفضة وهبوب رياح حادة فى شمال شرق البلاد حتى أوائل الأسبوع المقبل، وفى بعض المناطق، يمكن أن يتجاوز عمق الغطاء الثلجى 60 سنتيمترا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاصفة ثلجية تحرم 114 ألف شخص من الكهرباء فى ماساتشوستس الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.