وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن طفلًا فى التاسعة من عمره توفى فى المستشفى بعد أن سقطت عليه شجرة هو ورجل آخر بالقرب من مدينة ستوك بإنجلترا. ولايزال الرجل يتلقى العلاج.
كما قالت شرطة اسكتلندا إن امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا توفيت متأثرة بإصابتها بعد سقوط شجرة عليها فى أبردين، حيث تم تسجيل رياح تصل سرعتها إلى 85 ميلاً فى الساعة على ساحل أبردينشاير القريب.
من جانبها، قالت الوزيرة الأولى لاسكتلندا، نيكولا ستيرجين، إن تأثير العاصفة مالك كان "شديدًا"، مضيفة أن الطقس القاسى للغاية أدى إلى خسائر فى الأرواح، معربة عن تعازيها ومواساتها للمتضررين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل سرعات رياح تجاوزت الـ 100 ميل فى الساعة فى أجزاء من اسكتلندا، مع انقطاع إمدادات الكهرباء عن آلاف المنازل فى اسكتلندا وإنجلترا بسبب انهيار خطوط الكهرباء.
كما شهد قطاع النقل اضطرابًا واسع النطاق، وحثت الشرطة الناس على تجنب التنقل ما لم يكن ذلك "ضروريًا للغاية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع شخصين فى شمال بريطانيا جراء العاصفة مالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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