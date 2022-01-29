البرلمان الإيطالى ينتخب سيرجيو ماتاريلا لولاية رئاسية جديدة

جدة - نرمين السيد - وأظهرت نتائج الجولة الثامنة والأخيرة لتصويت البرلمان، والتى أُجريت اليوم، حصول ماتاريلا (80 عاما) على 759 صوتا، بينما حصل أقرب منافسيه، كارلو نورديو، على 90 صوتا، وذلك بعد فرز 985 صوتا من أصل 1009 أصوات، حسب ما أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عبر موقعها الإلكترونى.
وكان ماتاريلا قد أبدى، فى وقت سابق من اليوم، موافقته على البقاء لولاية ثانية، بعد أن طلبت منه أحزاب الائتلاف إعادة النظر فى قراره ترك المنصب.
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