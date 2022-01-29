موسكو: الضجة الإعلامية الغربية حول أوكرانيا بلغت ذروة الجنون

جدة - نرمين السيد - علّقت وزارة الخارجية الروسية على تقرير إعلامى غربى يتهم روسيا بنقل "قوات ضخمة" إلى الحدود مع أوكرانيا، معتبرة أن الضجة الإعلامية الغربية حول أوكرانيا بلغت ذروة الجنون.





وقالت الوزارة فى بيان لها تعليقا على مادة إعلامية لهيئة البث السويسرية SRF إن الضجيج فى وسائل الإعلام الغربية حول العلاقات الروسية الأوكرانية وصل إلى نقطة الغليان، أو بالأحرى إلى مرحلة الجنون القصوى.

وأضافت أن كل مادة إعلامية فى هذا الخصوص أسخف من الأخرى، لكن الإذاعة السويسرية SRF تفوقت على الجميع بنشر فيديو بعنوان: "روسيا ترسل قواتها إلى الحدود مع أوكرانيا".

ولفتت إلى حديث الصحفى الذى يزعم أن روسيا تنقل "قوات ضخمة" إلى الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه التصريحات الصاخبة تخيف الجمهور الغربى.

وأضافت أن الصحفى على ما يبدو لا يزال يفكر فى الاستعدادات للمناورات الروسية البيلاروسية الدفاعية، والتى تشارك فيها وحدات من المنطقة العسكرية الشرقية الروسية.

وأردفت قولها: أيها السادة السويسريون، لم يعد هذا مجرد عمل غير احترافى بعد الآن، بل بحاجة للتشخيص الطبى لأصحابه... إذا كنتم تريدون التحدث عن المناورات، فاتصلوا بوزارة الدفاع الروسية لتعلمكم كيفية استخدام الخريطة، وتخبركم ما هية تدريبات القدرة الدفاعية... الفيديو ليس فى محله".

وستجرى من الـ10 من فبراير وحتى الـ20 منه مناورات روسية بيلاروسية مشتركة فى بيلاروس بعنوان "حزم الاتحاد - 2022"، ستتدرب القوات المشاركة فيها على التصدى لعدوان خارجى، وعمليات مكافحة الإرهاب وحماية دولة اتحاد روسيا وبيلاروس من التهديدات الخارجية.