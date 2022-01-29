فرنسا: لسنا مستعدون للإبقاء على قواتنا فى مالى مهما كان الثمن

جدة - نرمين السيد - وقالت "بارلى"، فى تصريحات نقلتها النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو"، اليوم السبت، إنها ستناقش أفضل طريق للتعامل مع الوضع فى مالى مع الحلفاء الأوروبيين الذين لهم قوات تحارب الإرهاب فى مالى، مضيفة: "نفعل ما نفعل بناء على طلب دولة ذات سيادة لمحاربة الإرهاب الذى يضحّى بشعب مالى، لكن لن يمكننا البقاء هناك مهما كان الثمن".

وأضافت الوزيرة الفرنسية، أن باريس وحلفاءها يحتاجون لتحديد الشروط الجديدة لبعثتهم فى مالى، والتى قالت إنها متحدة فى رغبتها فى الإبقاء على القوات.

ولفتت "بوليتيكو" إلى تدهور العلاقات بين الحكومة العسكرية فى مالى وشركائها الدوليين بعد فشل الأولى فى إجراء انتخابات بعد انقلابين عسكريين متتاليين، وصرّح وزير الخارجية الفرنسى، أمس، بأن الوضع فى مالى بات "لا يُطاق"، على حد تعبيره.