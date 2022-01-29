الجيش اليمنى يعلن القضاء على 9 مسلحين حوثيين فى تعز

جدة - نرمين السيد - وقال المركز الإعلامى لمحور تعز بالجيش اليمنى، إن "طيران التحالف العربى استهدف موقعا للحوثيين بجبل حبشى غرب تعز، فى وقت أدى الاستهداف إلى مصرع ما لا يقل عن 9 من عناصر الجماعة وتدمير سلاح مدفعية".

كما أشار المركز إلى أن طيران التحالف دمّر عربة "بى إم بى" تابعة للحوثيين فى جبهة محزام ماس شمال غربى مأرب.

بدورها، قالت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، إن طيران التحالف شن اليوم 30 غارة على مناطق عدة بمحافظة مأرب.

وذكر مصدر أمنى حوثى أن طيران التحالف استهدف مديرية رغوان بأربع وعشرين غارة، ومديرية مدغل بثلاث غارات، كما استهدف بغارتين مديرية الجوبة، وشن غارة على مديرية صرواح.

وأفاد بأن الغارات خلفت أضرارا فى منازل المواطنين ومزارعهم.