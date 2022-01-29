نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط شغال لمعرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع mohesr.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط شغال للاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022، من أكثر ما يشغل بال جميع الطلاب العراقيين في الوقت الحالي هو رابط نتائج القبول الموازي في العراق، حيث ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد اعلنت عن الرابط المخصص والذي من المقرر ان تصدر النتائج الخاصة بهم من خلالة، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أنه يمكن الحصول على النتائج من خلال بعض البيانات البسيطة التي يتم طلبها من الطلاب داخل الموقع الخاص بالاستعلام، حيث أنه يمكن الاستعلام عن النتائج عن طريق ادخال رقم الهوية الشخصية، بالاضافة إلى الرقم الامتحاني، وللحصول على تفاصيل اكثر تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

رابط شغال للاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

تم بشكل مؤخر الكشف على نتائج القبول الموازي التي من المقرر أن تصدر من خلال موقع نتائجنا المعتمد بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث ان النتيجة ستصدر إلكترونيًا بناءًا على التفاصيل المُعلنة، ويكون ذلك من خلال بعض البيانات المطلوبة من الطلاب داخل الموقع مثل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب ورقم الهوية الوطنية وغيرها من البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بشكل رسمي ان النتيجة ستتوفر فقط من خلال موقع نتائجنا ومن خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي فقط، ولا يوجد اي مواقع اخرى مصرح بها من قبل الوزارة.

خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي

تم الكشف مؤخراً على نتيجة القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية بشكل وبصورة الكترونية بالاسم بالرباعي ورقم الامتحاني عبر موقع الوزارة الرسمي المفعل امام جميع الطلاب بجانب موقع نتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية العراقية وذلك على النحو التالي:-

في الخطوة الاولى قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

بعد الدخول إلى الموقع ستظهر أمامك العديد من الخدمات، انقر على “نتائج القبول الموازي” ضمن تلك الخدمات.

بعد الدخول سيطلب منك الموقع بعض البيانات مثل الرقم الامتحاني ورقم الهوية الوطنية وغيرها من البيانات.

بعد اتمام ادخال البيانات بشكل صحيح انقر على استعلام وستظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج.

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندسة النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.