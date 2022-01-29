نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 الرسمي لمعرفة معدلات القبول الموازي من وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 الشغال لمعرفة معدلات القبول الموازي من وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعه و نستعرضه مع حضراتكم الان حيث شهدت الساعات القليلة الماضية مؤشرات البحث على جوجل تزايد كبير من أجل الحصول على تلك النتائج المؤكد على أنها أصبحت حالياً معلنة فى جميع المحافظات العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحان عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022

أصبح بإمكان جميع الطلاب والطالبات داخل العراق اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا أو غيرها من المواقع التعليمية العراقية، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على تفعيل خاصية الكشف والاستعلام عن تلك النتائج بعدما تم التأكيد على ان النتائج أصبحت معلنة أمام جميع المقبولين داخل القبول الموازي داخل العراق بعد الاشارة على وصول أعداد المقبولين بالقبول الموازي هذا العام الى 22 الف طالب وطالبة فى جميع التخصصات التي جاءت بجميع الجامعات العراقية، عليه ننشر ونتابع الان من خلال الفقرة التالية معدلات القبول الموازي وكذلك شروط القبول الموازي وكذلك خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان سوياً طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق فى جميع المحافظات العراقية اون لاين وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

الخطوة الاخيرة النقر على خانة عرض الدرجات لتكون على الفور أمامكم النتائج

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندسة النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.