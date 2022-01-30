نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد جدول الحصص اليومية في الإبتدائي والثانوي عبر قنوات عين ومنصة مدرستي في الأسبوع الثامن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم عن موعد جداول الحصص في المرحلة الإبتدائية والثانوية عبر قنوات عين ومنصة مدرستي وذلك في الأسبوع الثامن، كانت الدراسة في السعودية قد عادت من جديد لتكون حضورية في المرحلة الابتدائية ومتوسط وثانوي وهو الأمر الذي لاقي إرتياحا من جانب أولياء الأمور نظرا للفائدة الكبيرة للتعليم الحضوري.

موعد جدول الحصص على قنوات عين ومنصة مدرستي

ننشر لكم مواعيد جداول الحصص على قنوات عين ومنصة مدرستي.

الصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي ………. الساعة 3:30 عصرا ويعاد طوال اليوم.

الصف الرابع والخامس والسادس في الأسبوع الثامن …. عبر قنوات عين في تمام الساعة 7:30 صباحا ويعاد طوال اليوم.

كما يمكن متابعة الحصص من خلال منصة يوتيوب أو من خلال منصة مدرستي.

موعد جداول الحصص بخصوص المرحلة الثانوية

بخصوص المرحلة الثانوية في الصف الأول والثاني والثالث الثانوي، يمكن متابعة دروس الحصص اليومية من خلال قنوات عين على تردد عربسات 12437، من خلال البث المباشر من الساعة 7:30 صباحا ويعاد طوال اليوم أو من خلال رابط القناة على اليوتيوب أو من خلال منصة مدرستي.

موعد جداول الحصص الخاص بالتربية الخاصة عبر قنوات عين.

يذكر أن قنوات عين تبدأ بث مباشر من السابعة صباحا وطوال اليوم خاصة وأن الحصص اليومية للتربية الخاصة تبدأ من الثالثة والنصف عصرا ويعاد طوال اليوم، كما يكون التعليم المستمر لجدول الدروس من خلال البث المباشر عبر قنوات عين من السابعة والنصف صباحا وتتم الإعادة طوال اليوم سواء من خلال قنوات عين أو من خلال منصة مدرستي.

موعد الإجازة المطولة في الأسبوع الثامن

يذكر أن الإجازة المطولة في الأسبوع الثامن ستكون يوم الأربعاء والخميس بالنسبة لكل الطلاب والعاملين في القطاع التعليمي، يذكر أن المملكة العربية السعودية من خلال وزارة التعليم السعودية قد تبنت إتاحة الإجازات المطولة بالنسبة للطلاب وهو الأمر الذي يساعد الطلاب من خلال عرض الدروس عبر قنوات عين لدروس الإبتدائي ومتوسط وثانوي بشكل مستمر للمساعدة في العملية التعليمية.