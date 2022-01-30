نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم أعلنت عن جدول دروس الحصص اليومية للأسبوع الثامن لجميع الصفوف بالمملكة عبر قناة عين التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصت وزارة التعليم اليوم على الإعلان عن جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني عبر حساب قناة العين التعليمية، وعملت فيها على توضيح جميع المواعيد التي تخص حصص جميع الصفوف الدراسية من أول الصفوف الابتدائية حتى الصفوف الثانوية، وهذا لكي يتمكنوا من توضيح مواعيد الحصص الدراسية حتى لا يغفل الطالب عن رؤية الحصص عبر قناة العين، وإذا ما فقدوها يمكنهم التعرف على الإعادة من خلال القناة أو منصة مدرستي أو من خلال حساب قناة العين عبر اليوتيوب وإليكم الآن الجداول.

جدول دروس الحصص اليومية

خلال الأسبوع الثامن من هذا الفصل الدراسي الثاني حرصت قناة العين على القيام بالإعلان عن جدول الحصص اليومية لجميع الصفوف الدراسية، حتى يستعدوا لاستقبال الاختبارات النهائية التي ستقام في آخر شهر فبراير من العام الحالي، وبما أن الطلاب سيحصلون على إجازة خلال يوم الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بسبب الإجازة المطولة، فسنقوم الآن بعرض الجداول لجميع الطلاب عبر الفقرات التالية.

جدول بث الحصص للصفوف الابتدائية

يمكن للصفوف الابتدائية من الساعة السابعة والنصف متابعة جميع الدروس الخاصة بهم عبر قناة العين من خلال هذه المواعيد:

جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة

إليك الآن الجداول الخاصة لبث حصص التربية الخاصة التي ستبدأ في السابعة والنصف عبر هذه المواعيد من خلال قناة العين:

جدول دروس الحصص للمرحلة التأهيلية والمتوسطة

تعرف الآن على مواعيد الحصص الأولية خلال المرحلة التأهيلية والمتوسطة التي ستعرض عبر قناة العين التعليمية وسيتم العمل على بثها خلال الساعة السابعة والنصف من المواعيد التي سنحرص على عرضها عليكم خلال هذه الصور:

الاختبارات الوزارية المحاكية للدولية

كما يجب أن ننوه أنه من الغد ستبدأ الاختبارات الوزارية المحاكية للاختبارات الدولية بشكل حضوري، وسيتم العمل على حلها داخل الصفوف الدراسية بشكل حضوري عبر منصة اختبار، لذلك يجب على جميع الطلاب أن يتأهبوا من أول الصف الثالث المتوسط حتى الصف الثاني الثانوي حتى يتمكنوا من العمل على تأدية اختبار القراءة أو لغتي خلال 53 ساعة الآتين، وهذا لأن الاختبار سيمتد حتى ثلاث أيام من أول غد حتى يوم الثلاثاء ومن بعدها سيغلق الاختبار الذي يجب على جميع الطلاب القيام باجتيازه وتبدأ الإجازة المطولة من يوم الأربعاء لهذا الأسبوع.