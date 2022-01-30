طريقة تقديم طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية في جدة عبر بوابة أمانة جدة الرقمية

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عمر شويل - جدة ننشر لكم طريقة تقديم طلبات تعويض إزالة الأحياء العشوائية في جدة، كانت أمانة جدة والهيئة العامة لعقارات الدولة قد أعلنت البدء في استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية بشكل رقمي، حيث يتم التعويض من خلال اللجنة وذلك عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية والتي تكون عن الأرض والأنقاض أو للأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية.

المستندات المطلوبة للحصول على تعويض إزالة المناطق العشوائية في جدة

حددت بوابة أمانة جدة الرقمية مجموعة من المستندات من أجل الحصول على تعويض إزالة المناطق العشوائية في جدة.

صورة من الصك أو الوثيقة

بيانات المالك

صورة الهوية الوطنية للمالك

صورة الهوية الوطنية للتوكيل وصورة الوكالة الشرعية

صورة فوتوغرافية للمبني بالكامل واضحة.

صورة فاتورة الكهرباء إن وجدت.

رقم توثيق المبني

صورة جوية للموقع إن وجدت.

موعد التقديم على طلبات تعويض ملاك العشوائيات رقميا بجدة

حددت بوابة أمانة جدة الررقمية موعد استقبال الطلبات لتعويض ملاك العشوائيات بجدة رقميا من الأحد 26 جمادي الثاني 1443 هجريا الموافق 30 ينار 2022 ميلاديا.

خطوات الحصول على تعويضات إزالة المناطق العشوائية في جدة

هناك ثلاث مراحل من أجل الحصول على تعويضات إزالة المناطق العشوائية في جدة.

تقديم المستندات والصكوك الشرعية إلكترونيا من خلال بوابة جدة الإلكترونية والرقمية أو من خلال مقر اللجنة في جدة ورقيا

التدقيق من قبل أمانة جدة للتأكد من سلامة الأوراق والصكوك والمستندات مع تقارير فنية للموقع.

المرحلة الثالثة تشمل إنتقال لجنة مشكلة من إمارة مكة وهيئة عقارات الدولة وكذلك أمانة جدة وإثنين مقيمين معتمدين من الجهات المختصة لعمليات التثمين وتحويل الأمر إلى هيئة العقارات من أجل صرف التعويضات من قبل هيئة عقارات الدولة لصرف التعويضات.

عدد المباني التي من المخطط إزالتها

من المنتظر أن يتم إزالة 50 ألف مبنى وتم إزالة 10 ألالاف مبني وتم الإنتهاء من إزالة وتطوير 13 حي ومن المستهدف إزالة وتطوير 138 حي في جدة، يذكر أن اتقديم طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية يتم إستقبالها من خلال بوابة الأمانة الرقمية وذلك بشكل إلكتروني، وسط صرف التعويضات لأصحاب الأراضي بصكوك شرعية عن الأرض والأنقاض، بينما ممن لا يملكوا صكوك شرعية سيكون التعويض عن الأنقاض فقط.