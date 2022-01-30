نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط أمانة جدة للتعويضات عن إزالة العشوائيات من يوم 30 يناير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط أمانة جدة للتعويضات بدأ في أستقبال طلبات تعويض ملاك العشوائيات عن إزالة المناطق العشوائية بمحافظة جدة رقميا.

رابط أمانة جدة للتعويضات

فقد أعلنت الأمانة العامه بمحافظة جدة انه يمكن لجميع ملاك العقارات التي تمت أزالتها بسبب اعتبارها في أحياء فقيرة وتحتوي علي العديد من الأوبئة أن يقوموا بإرسال طلب للتعويض من خلال بعض الخطوات.

أولا تسجيل الدخول إلى البوابة الرسمية الرقمية أمانة جدة من خلال متصفح الإنترنت. ثانيا الضغط علي أيقونة الخدمات الرقمية. ثالثا الضغط علي أيقونة تقديم معامله. رابعا عليك أن تملأ جميع بياناتك الخاصة بشكل صحيح وسليم. خامسا طباعة المستندات وتقديمها ثم الضغط علي كلمة التالي. وأخيرا الضغط علي إرسال طلب التعويض.

موعد التقديم في أمانة جدة التعويضات عن الإزالة

قبل أي شيء فقد أوضحت أمانة جدة أن التعويض للأماكن التي تمت أزالتها حيث تعتبر عشوائيات في محافظة جدة. وسوف يتم أستقبال طلبات التعويض من يوم الأحد الموافق 30 يناير لعام 2022. وهذا التعويض بالطبع لملاك هذه العشوائيات الذين تضرروا جراء إزالتها إما عن طريق المال أو الأرض أو الأنقاض وذلك بحسب المستندات القانونية التي يملكها. فإذا كانت الأرض مملوكة لمن يحمل أوراق ومستندات شرعية ورسمية فسيتم التعويض بصكوك شرعية عن الأرض والأنقاض. أما إذا كان صاحبها لا يملك صكوك شرعية أي إنها ارض غير مملوكة فسوف يكون التعويض علي هيئة صكوك شرعية عن الأنقاض.

المستندات والأوراق المطلوبة للتعويض عن إزالة العشوائيات

عليك تحضير بعض الأوراق لتتمكن من تقديمها لأمانة جدة يوم الأحد الموافق 26 جماد أخر 1443 هجريا و 30 يناير 2022.

أولا نسخة من الصك أو سند الملكية.

ثانيا معلومات صحيحة وكامله عن مالك الأرض.

ثالثا صورة من الهوية الوطنية للمالك. أما إذا كان لم يكن هناك مالك للأرض فقد يقدم الوكيل صورة من هويته الوطنية وصورة من الوكالة الشرعية.

رابعا صورة فوتوغرافية للمبني بالكامل الذي تمت إزالته إن وجدت وهذا البند اختياري.

خامسا صورة فاتورة الكهرباء إن وجدت.

سادسا رقم توثيق المبني.

وأخيرا صورة جوية للموقع إن وجد.

ومن جهه اخري تسعي أمانة جدة للعمل علي خطة مدروسة من اجل تطوير المناطق والأحياء العشوائية وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية وكل هذا من اجل توفير بيئة إسكانية متوازنة ومناسبة للعيش والعمل.