قال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، السبت، إن مبعوث الأمم المتحدة يجب أن يكون "مسهلا وليس وسيطا".
وبدأت بعثة الأمم المتحدة، التي يقودها المبعوث الخاص فولكر برتيس، محادثات هذا الشهر للمساعدة في حل الأزمة التي أعقبت إجراءات 25 أكتوبر الماضي.
ورحب مجلس السيادة في وقت سابق بمبادرة الأمم المتحدة، وقال برتيس إن الجيش ليس لديه اعتراضات على وجوده.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة في بيان: "رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) يجب أن يكون مسهلا وليس وسيطا بين الأطراف".
وأضاف أن المجلس لا يعادي ولا يقاطع المجتمع الدولي، لكنه "يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس السيادة السوداني: المبعوث الأممي "مسهل لا وسيط" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.