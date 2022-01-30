مجلس السيادة السوداني: المبعوث الأممي "مسهل لا وسيط"

قال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، السبت، إن مبعوث الأمم المتحدة يجب أن يكون "مسهلا وليس وسيطا".

وبدأت بعثة الأمم المتحدة، التي يقودها المبعوث الخاص فولكر برتيس، محادثات هذا الشهر للمساعدة في حل الأزمة التي أعقبت إجراءات 25 أكتوبر الماضي.

ورحب مجلس السيادة في وقت سابق بمبادرة الأمم المتحدة، وقال برتيس إن الجيش ليس لديه اعتراضات على وجوده.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة في بيان: "رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) يجب أن يكون مسهلا وليس وسيطا بين الأطراف".

وأضاف أن المجلس لا يعادي ولا يقاطع المجتمع الدولي، لكنه "يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".