السابعة في 2022.. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة

أطلقت كوريا الشماليّة، الأحد، "مقذوفًا غير محدّد" في البحر الشرقي المعروف أيضًا باسم بحر اليابان، وفق ما نقلت وكالة "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي.

وتُمثّل عمليّة الإطلاق هذه، سابع اختبار للأسلحة تُجريه بيونغيانغ هذا العام، حيث يستعرض النظام الكوري الشمالي قدراته العسكريّة ويُواصل تجاهل عرض الولايات المتحدة لإجراء محادثات.

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