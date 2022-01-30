كيفية التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1443 بالسعودية علي منصة جود للإسكان التنموي

التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي هو تساؤل هام يطرحه عددٍ كبير من الأشخاص في السعودية، وهو البرنامج الذي جاء طرحه من قبل وزارة الاسكان السعودية في اطار السعي الى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث جاءت هذه المبادرة لكي يتم تقديم الدعم السكني المناسب لجميع الأسر التي في حاجة الى الحصول على وحدات سكنية مناسبة، في اطار الرغبة في تلبية كافة متطلبات المواطنين بشكل عام، والذي يتم تقديمه للاشخاص المسجلين في الضمان الاجتماعي السعودي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان بالسعودية 1443.

كيفية التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان بالسعودية 1443

اعلنت وزارة الاسكان السعودية عن توفير بعض الخطوات السهلة التي يتم من خلالها التسجيل في مشروع الإسكان التنموي في السعودية الكترونيا، من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الولوج مباشرة الى الموقع الرسمي الخاص بوازرة الاسكان السعودية

يتم اختيار الخدمات الالكترونية الموجودة عبر الموقع.

من بين الخدمات المتاحة يتم تحديد خدمة تقديم طلب دعم سكني.

سوف تظهر صفحة جديدة تتضمن مجموعة من البيانات والمعلومات الأساسية التي لابد من ادخالها بشكل صحيح عبر الموقع.

ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ومن ثم اختيار ايقونة ارسال ليتم تقديم الطلب.

سوف تصل الى المستخدم رسالة نصية تفيد أنه قد تم التسجيل وارسال الطلب بنجاح.

شروط الحصول على دعم الإسكان التنموي لمستحقي الضمان الاجتماعي

لكي يتم التقديم والحصول على الدعم السكني من قبل مبادرة الإسكان التنموي في السعودية لابد من توافر مجموعة من الشروط وهي على النحو التالي.

في حالة عدم وجود أي مصدر دخل آخر او مصدر سكن خاص بالمتقدم للحصول على الرخصة السكنية.

يشترط ان يتم دفع مبلغ مالي قدره 200 ريال سعودي بشكل شهري وذلك مقابل الحصول على الدعم الخاص بالسكن.

بالنسبة الاشخاص الذين لديهم مصدر اخر للرزق والمسجلين في الضمان الاجتماعي يتم استحقاق الدعم مقابل دفع مبلغ قدره 800 ريال سعودي بشكل شهري.

يشترط ان يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية.

كيفية التسجيل في منصة جود للإسكان التنموي

يمكن استخدام منصة جود من اجل التسجيل والحصول على تمويل خاص بالإسكان التنموي كما يلي:-