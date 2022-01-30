نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول رواتب التأمينات الاجتماعية عن شهر فبراير 1443 رواتب التقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد نزول رواتب التأمينات الاجتماعية في شهر فبراير والمعروفة بإسم رواتب التقاعد، حيث تستعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لصرف رواتب التأمينات الاجتماعية لكل المستحقين من أصحاب المعاشات، وهذا ومكنت المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية إمكانية الاستفسار عن وجود أي مستحقات تأمينة.

موعد صرف رواتب التأمينات الاجتماعية رواتب التقاعد

من المرتقب نزول رواتب التأمينات الاجتماعية عن شهر فبراير لكل رواتب التقاعد يوم:

نزول رواتب التأمينات الاجتماعية الثلاثاء 29/6/1443 هجريا والموافق الأول من فبراير 2022.

طريقة الاستعلام عن المستحقات التأمينة بشكل إلكتروني

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إمكانية الإستعلام عن التأمينات والمستحقات التأمينة بشكل إلكتروني من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية من خلال خطوات بسيطة.

الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية

إختيار التحقق السريع.

اختيار مستحقات تأمينة.

القيام بملئ البيانات المختلفة والضغط على عبارة “تحقق”.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت عن توحيد فروع خدمة العملاء في مناطق المملكة المختلفة، حيث أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية تلقي عملاء أنظمة التقاعد لخدماتهم من خلال فروع التأمينات الاجتماعية وهي المنتشرة في فروع المملكة العربية السعودية.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت إنتقال فرعها من الرياض من المقر السابق على طريق مكة المكرمة وذلك إلى شارع الوشم بحي المربع لخدمة العملاء، هذا ويتم الحصول على موعد جديد من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يذكر أن توحيد فروع العملاء قد تم وذلك لكافة العملاء في أنظمة التقاعدة المدني والعسكري وكذا نظام التأمينات الاجتماعية من أجل ضمان أداء مميز للعملاء من مشتركي التأمينات الاجتماعية.

كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أتاحت إمكانية إطلاع الموظف على البيانات الوظيفية المختلفة من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كان عدد المسجلين الجدد في البوابة قد شملوا 150 ألف مستخدم وبلغ عدد مرات تحميل تطبيق التأمينات الإجتماعية أكثر من 136 ألف تحميل لتطبيق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تسهيل الأمور بالنسبة لعملائها وتيسير إمكانية الحصول على الدفعات التأمينية كل شهر بشكل سهل ويسير.