كيفية الغاء إيقاف الخدمات بوابة ناجز www.najiz.sa إلكترونيا وببيانات المواطنين ليتم استخراج الأحكام إلكترونيا وإلغاء إيقاف الخدمة عن المعاقبين في قوانين وزارة العدل بالمملكة، وقد أعلنت الوزارة إتاحة الخدمة ليتم تطبيقها والشروط اللازمة لرفع الأحكام القضائية وطباعة صكوك الحكم ليتم التعامل المالي بحرية فيما بعد، مع المؤسسات والأفراد والمصارف السعودية، وحرية التعامل مع الراتب التي يتم تطبيق العقوبات وخصم مبالغ من الراتب، وخاصة عند الحصول على حكم ضد المواطن بسبب تراخي في سداد الالتزامات تجاه الاسرة.

“برقم الهوية” كيفية الغاء إيقاف الخدمات بوابة ناجز www.najiz.sa شروط إلغاء حكم وزارة العدل

ويأتي إيقاف الخدمة كعقوبة على بعض الخدمات التي يستفيد منها المواطن، بعيدا عن الخدمات الأساسية مثل التصرف في الحساب المصرفي والخدمات التعليمية والصحية، ويأتي تطبيق العقوبة على التعاملات المصرفية، السحب أو الحصول على قروض جديدة وأيضا عدم الاستفادة من خدمات جديدة مثل البرامج المدعومة مثل برنامج دعم سكني وبرنامج دعم ريف وأنعام، والذي يكون في الفترة التي يتم تطبيق العقوبة على المواطن المخالف، بينما يمكن عودة الاستفادة من جميع تلك الخدمات والبرامج بعد الحصول على حكم قضائي بالوفاء والتسوية ثم يقوم المواطن بالدخول وتقديم ما يفيد برفع الإيقاف عنه.

شروط إيقاف رفع الخدمات على المواطنين الحاصلين على الأحكام القضائية

يجب الحصول على حكم قضائي أو الحصول على سند نظامي.

يكون المواطن جاد في عدم تكرار المخالفات المالية مع الأفراد أو المؤسسات الحكومية أو المصارف.

يتم تسجيل البيانات الحقيقية للمواطن وضمان عدم التلاعب بالبيانات أو الأحكام.

يجب اتباع الخطوات والمطلوبة لرفع الإيقاف عبر منصة ناجز بوزارة العدل.

يتم تطبيق القرارات على المواطنين جميعا بشكل عادل بينما يستثنى المرأة الحامل حتى تضع حملها.

الاستعلام عن طلب تنفيذ قضائي الاستعلام عن إيقاف الخدمات يتم الدخول المباشر على “ بوابة ناجز العدلية “. يقوم المستخدم بتحديد خيار تنفيذ. يتم اختيار الاستعلام عن طلب”. يقوم صاحب الطلب بإدخال رقم الطلب. يتم تحديد التبعية إلى فرد أو مؤسسة. تحديد نوع الهوية وإدخال رقم الهوية بالمكان المخصص. كتابة كود التوثيق. هنا يبدأ الاستعلام عن الطلب. يتم الدخول مباشرة على “ رابط وزارة العدل “. يقوم باختيار نوع الهوية (وطنية – وافد). يتم تسجيل تاريخ الميلاد. يقوم بتسجيل رقم وكود التوثيق. اختيار ايقونة “التالي”. يتم اختيار الخدمة التي يرغب في الاستعلام عنها “إيقاف الخدمات”.