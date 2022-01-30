جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، السبت، أنّ بلاده ستعرض على حلف شمال الأطلسى نشر قوّات وأسلحة وسفن حربيّة وطائرات مقاتلة فى أوروبا، فى إطار عمليّة انتشار عسكرى "كبيرة"، ردًا على تصاعد "العداء الروسي" تجاه أوكرانيا.





وقال جونسون فى بيان مساء السبت، إنّ مجموعة الإجراءات هذه "ستبعث رسالة واضحة إلى الكرملين - لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار، وسنقف دائمًا إلى جانب حلفائنا فى الناتو، فى مواجهة العداء الروسي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ردا على روسيا.. بريطانيا تقترح انتشارا عسكريا فى أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.