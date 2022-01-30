مظاهرات فى كندا بسبب إجراءات كورونا.. ورئيس الوزراء يغير مكان إقامته

جدة - نرمين السيد - وشبه بعض المحتجين قيود كوفيد بالفاشية، واستخدموا الرموز النازية على الأعلام الكندية المقلوبة، وحملت إحدى الشاحنات علم الكونفيدرالية، بينما حمل العديد منها لافتات محملة بعبارات تستهدف رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو.

ودعا منظمو الاحتجاج ترودو وجميع حكومات المقاطعات إلى إلغاء كافة قيود كوفيد-19 وإلزامية اللقاحات.

وترددت أصوات النفير وسط مدينة أوتاوا، عندما توقفت قافلة من الشاحنات والسيارات حول مبنى البرلمان، ووقفت أخرى عند النصب التذكارى للحرب قبل أن تطلب منهم الشرطة المغادرة.

وكتب عمدة أوتاوا، جيم واتسون، عبر تويتر أن "وقوف السيارات على هذه الأرض المقدسة التى تضم قبر الجندى المجهول علامة على الافتقار التام إلى الاحترام".

ودفعت قافلة سائقى الشاحنات وآخرون الشرطة للاستعداد لاحتمال اندلاع أعمال عنف، كما دفعت الحكومة للتحذير من تصعيد الخطاب المرتبط بالمظاهرة.

بينما أوصى مسؤول أمنى كبير فى البرلمان النواب بإغلاق أبوابهم وسط تقارير عن احتمال استهداف منازلهم.

من جانبها، أفادت شبكة "سي بي أس" بأن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو غيّر مكان إقامته وسط مخاوف أمنية على خلفية الاحتجاجات المستمرة في البلاد بسبب قيود كورونا.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة قولها إن "ترودو انتقل وعائلته من منزلهم إلى مكان لم يعلن عنه في العاصمة أوتاوا وسط مخاوف أمنية".

وأفادت وسائل إعلام كندية باحتشاد الآلاف من سائقي الشاحنات ومتظاهرين آخرين أمام مبنى البرلمان في أوتاوا للمطالبة بإسقاط إلزامية التطعيم والقيود الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا.

ويدعو المنظمون إلى مسيرة سلمية، فيما رفعت الشرطة حالة تأهبها إلى الدرجة القصوى.