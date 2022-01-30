شروط استحقاق زوجة الموظف للضمان وقطاع العاملين بالقطاع الحكومي بالمملكة والذي يكون منها عدد من الفئات التي تتلقى رواتب قليلة لا تكفي العيش الكريم لهم ولذويهم، وخاصة الاسرة المكونة من أفراد متعددين، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستقبال أموال الزكاة من الهيئات والمؤسسات الحكومية وتقوم بإعادة توزيعها على الفئات الفقيرة من الشعب، ومن فئة الموظفين، وأعلنت منذ إطلاق الضمان المطور الجديد في نوفمبر 2021 شروط الاستحقاق الجديدة والتي تخص كل من الموظفين والعاطلين والمتزوجات والمطلقات وأيضا زوجات الموظفين وغيرهم وفق المنظومة الاجتماعية الشاملة التي تم تطويرها بالشهور الأخيرة.

شروط استحقاق زوجة الموظف للضمان sbis.hrsd.gov.sa تسجيل جديد عبر sso.hrsd.gov.sa

يكون للموظف الجديد بالقطاع الحكومي بالمملكة راتب لا قليل، حسب السلم الوظيفي وسلم رواتب العاملين بالقطاع والمؤسسة الخدمية، ويكون من حق كل من له راتب شهري أقل من الحد المانع للضمان، 1100 ريال لرب الاسرة 550 ريال للفرد المستقل، التقديم لطلب الحصول على راتب الضمان من خلال الرابط المطور الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم وضع العديد من المعايير للموظف وزوجة الموظف العاملة أو غير العاملة، ويتم توزيع رواتب الضمان على الموظفين بهدف رفع المستوى المعيشي للموظف من الفئات الفقيرة، وكذلك العاطلين عن العمل من خلال توفير العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية لهم لتوفير العمل المناسب في سوق العمل الحكومي أو السوق الحر.

شروط دعم الضمان المطور الجديد للموظفين

يجب أن يكون المتقدم بالتسجيل على رابط الضمان الاجتماعي المطور من الجنسية السعودية.

يتم احتساب الراتب لأقل من 1100 ريال لرب الاسرة و550 ريال للمستقلين من الرجال والنساء.

يكون مقيما بشكل كامل بالمملكة، وستثنى الموظفة الغير سعودية المتزوجة من رجل سعودي.

ويتم استثناء الأرملة أو المطلقة ولها ابناء جنسيتهم سعودية لأبيهم.

لا يتم تطبيق الشروط على ذوي الإعاقات الحاملين لبطاقات التنقل.

يجب ألا يمتلك أصول عقارية أو زراعية وسيارات فارهة.

يتم الالتزام بالشروط والضوابط والبيانات السليمة ويكون إيقاف الراتب عقوبة المخالفين.

يجب الالتزام بشروط الوزارة الخاصة بالتعليم والصحة وأداء الخدمات الاجتماعية للوطن.

لا يتم الحصول على الرواتب لأرباب السجون أو دور الإيواء.

كيف تحصل زوجة الموظف على راتب الضمان

يجب ألا تهجر الزوجة زوجها وتكون مقيمة معه بشكل دائم.

إذا كانت الزوجة لا تقيم من الزوج فيجب أن يكون لدواعي السفر.

يجب ألا تحصل الزوجة على إعانة أخرى من جعة حكومية أخرى.

لا يجب أن يكون الزوج من متعاطي المخدرات أو المواد الكحولية.

كيفية التسجيل لطلب راتب الضمان المطور

يقوم المستخدم بعمل حساب جديد للمستخدم عبر “ بوابة النفاذ الوطني الموحدة “. يتم الحصول على رقم السجل المدني ورقم سري. يبدا بالدخول على “ رابط الضمان الاجتماعي المطور “. يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير. للاستفسار المباشر يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.

كيف أعمل حساب بالضمان المطور

يتم الدخول على المنصة الرسمية ويقوم المستخدم بتسجيل البيانات كاملة وكذلك رقم الجوال، يتسل رمز التحقق والرقم السري على الهاتف النقال ويتم تسجيله بالمكان المخصص لذلك، وبذلك يكون حصل على حساب جديد، يمكن من خلاله الدخول والتسجيل بالضمان أو الاستعلام عن طلب.